США призвали Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов

"Мы не всегда соглашаемся по всем вопросам, но у нас есть возможность и обязанность укреплять энергетическую безопасность и стабильность. В этом отношении мы призываем Россию быть ответственным поставщиком, быть приверженной прозрачным действиям на энергетическом рынке, перестать использовать ресурсы для оказания влияния", — заявил он на встрече с российским коллегой Александром Новаком

Он добавил, что США также хотят «сотрудничать с Россией в сфере ядерной безопасности, чтобы гарантировать, что ядерная энергия используется в мирных целях».