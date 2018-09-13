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США призвали Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов
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США призвали Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США призывают Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов и перестать использовать их для оказания влияния на третьи страны, заявил министр энергетики США Рик Перри.
"Мы не всегда соглашаемся по всем вопросам, но у нас есть возможность и обязанность укреплять энергетическую безопасность и стабильность. В этом отношении мы призываем Россию быть ответственным поставщиком, быть приверженной прозрачным действиям на энергетическом рынке, перестать использовать ресурсы для оказания влияния", — заявил он на встрече с российским коллегой Александром Новаком.
Он добавил, что США также хотят «сотрудничать с Россией в сфере ядерной безопасности, чтобы гарантировать, что ядерная энергия используется в мирных целях».
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