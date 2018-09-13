В МИД призвали Запад заставить Киев перейти к реализации минских соглашений

"Мы исходим из того, что минские соглашения остаются безальтернативной основой мирного урегулирования кризиса и должны неукоснительно выполняться. Мы призываем наших партнеров повлиять на Киев с тем, чтобы от воинственной риторики и действий там как можно скорее перешли к практической реализации своих обязательств", — сказала Захарова на брифинге.