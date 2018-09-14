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Кремль отреагировал на обвинения России во лжи
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Песков назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает абсурдной реакцию Лондона на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
"Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная. Мы считаем неприемлемым какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", — сказал представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова.
По его мнению, "упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это так же абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству".
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