Кремль отреагировал на обвинения России во лжи

Песков назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова

"Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная. Мы считаем неприемлемым какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", — сказал представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова.

По его мнению, "упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это так же абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству".