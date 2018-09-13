СМИ: США продолжают наращивать военное присутствие в Сирии

АНКАРА , 13 сентября. / ТАСС /. США расширяют военное присутствие в Сирии , несмотря на приближающееся окончание борьбы с террористами в этой стране. Об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.

Издание отмечает, что Вашингтон продолжает создавать новые оперативные центры и базы на тех территориях, которые находятся под контролем курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). На данный момент США располагают военными базами в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре, а также Хасеке.

Кроме того, американские военные с августа этого года приступили к строительству двух военных объектов в районе города Камышлы. Подобная политика свидетельствует о том, что США намерены сохранить долгосрочное присутствие в регионе.