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СМИ: США продолжают наращивать военное присутствие в Сирии
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СМИ: США продолжают наращивать военное присутствие в Сирии 

ТАСС 1 час назад
АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. США расширяют военное присутствие в Сирии, несмотря на приближающееся окончание борьбы с террористами в этой стране. Об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.
Издание отмечает, что Вашингтон продолжает создавать новые оперативные центры и базы на тех территориях, которые находятся под контролем курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). На данный момент США располагают военными базами в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре, а также Хасеке.
Кроме того, американские военные с августа этого года приступили к строительству двух военных объектов в районе города Камышлы. Подобная политика свидетельствует о том, что США намерены сохранить долгосрочное присутствие в регионе.
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия США в Сирии ведут мир «на край пропасти». По ее словам, Москва видит «в происходящем вокруг Сирии попытку отработки американцами нового механизма обеспечения собственного мирового господства», и «такая линия подрывает существующий мировой порядок, который опирался до настоящего времени на Устав ООН».
ТАСС: последние новости
Захарова заявила о намерении МИД предпринять новый демарш в адрес США по делу Бутиной Захарова раскритиковала реакцию Лондона на интервью Боширова и Петрова Аксенов пообещал новые отставки в правительстве Крыма
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