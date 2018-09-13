Ещё
МИД обвинил США в искусственном продлении конфликта в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД обвинил США в искусственном продлении конфликта в Сирии 

Ведомости 23 часа назад
Власти США стремятся искусственно продлить вооруженное противостояние в Сирии и спасают от окончательного разгрома террористов, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США пытаются навязать мировому сообществу идею о необходимости новых силовых операций против официальных властей Сирии. Целью Вашингтона является дестабилизация ситуации в арабской республике, которая за прошедший год-полтора начала нормализоваться, считает дипломат.
«Видим в этих действиях Вашингтона попытку искусственно продолжить противостояние и братоубийственное кровопролитие в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка. — «Ведомости») террористов», — заключила Захарова. Представитель МИД уверена, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».
Захарова сообщила, что террористы в сирийском Идлибе, последнем опорном пункте оппозиции в Сирии, продолжают подготовку инсценировки применения химического оружия сирийскими правительственными войсками. Минобороны России ранее заявляло, что готовящаяся провокация должна стать поводом для западной коалиции во главе с США нанести удары по правительственным объектам Сирии.
По информации Захаровой, боевики в Идлибе «активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама».
Ведомости: последние новости
Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования Поклонская рассказала о проверке пятерых депутатов на коррупцию На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали377
Крымскому мосту предрекли разрушение515
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста463
Назван инициатор дуэли Золотова458
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение