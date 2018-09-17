Ещё
Песков переадресовал Рогозину вопрос о ситуации на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков переадресовал Рогозину вопрос о ситуации на МКС 

РИА Новости + ещё 39 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Кремле переадресовали вопрос о ситуации с Международной космической станцией к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, отметив, что "там все под контролем".
"Это вопрос к Рогозину, там все под контролем", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, взята ли ситуация на МКС под контроль.
Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.
Была создана комиссия госкорпорации по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле, которую возглавил первый замруководителя "Роскосмоса" Николай Севастьянов. По словам Рогозина, сроки работы комиссии не установлены, поскольку ее основная задача — докопаться до истины.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю105
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17112
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17302
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17251
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение