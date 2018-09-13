Ещё
Захарова отвергла «силовой метод» в принуждении талибов к переговрам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова отвергла «силовой метод» в принуждении талибов к переговрам 

Газета.Ru + ещё 1 23 часа назад
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность силового принуждения талибов к переговорам.
Во время брифинга Захарова отметила, что ситуация в Афганистане остается напряженной.
"На наш взгляд подобное развитие событие лишний раз подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам", — сказала Захарова.
Официальный представитель подчеркнула, что афганская проблема может быть решена мирным путем при содействии партнеров в рамках московского формата.
Ранее сообщалось, что запланированные переговоры с участием талибов в Москве отложены.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Росгвардия открестилась от идеи вызвать Навального на дуэль МИД рассказал о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию В "ЕР" пообещали рассмотреть кандидатуру Поклонской на пост главы новой комиссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали390
Крымскому мосту предрекли разрушение516
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста466
Назван инициатор дуэли Золотова464
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение