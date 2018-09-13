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CBS: директор ФБР обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы США
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CBS: директор ФБР обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы США 

Газета.Ru + ещё 4 23 часа назад
Фото: Reuters
Директор ФБР Кристофер Рэй в эфире американского телеканала CBS News обвинил Россию в проведении дезинформации накануне промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.
Ведущий спросил директора ФБР, что в настоящее время делает Россия, чтобы «сорвать» выборы в США — за 60 дней до переизбрания членов американского конгресса.
"Итак, то, что мы видим сейчас, это продолжение того, что мы называем злонамеренными усилиями иностранного влияния. То, что они делают, это распространение неточной информации, дезинформация, это своего рода информационная война, а также пропаганда. Преувеличение полуправды, искажения", — сказал директор ФБР Кристофер Рэй.
По его словам, ФБР усердно работает, чтобы противостоять этому вмешательству.
Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что те доказательства, с которыми он знаком, противоречат заявлениям Москвы о невмешательстве в американские выборы.
Тем не менее, гражданам США не о чем беспокоиться и они могут доверять американской избирательной системе, считает он.
Помимо этого, директор ФБР опроверг свое возможное авторство анонимной статьи в газете The New York TImes, подписанной высокопоставленным чиновником в администрации президента США. В ней говорилось о «тихом» сопротивлении Трампу среди его подчиненных. Американский лидер Дональд Трамп считает, что статью и ее настоящего автора должен расследовать генеральный прокурор США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы.
Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.
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