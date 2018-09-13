США готовят общественное мнение к новой агрессии против САР, заявили в МИД

"В международно-политическом плане самую серьезную озабоченность вызывает задействование Вашингтоном весьма серьезного спектра возможностей: от заявлений официальных лиц до комментариев ангажированных средств массовой информации. Цель, как представляется, — подготовка общественного мнения к новой агрессии против Сирии", — сказала она.

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