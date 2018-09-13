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США готовят общественное мнение к новой агрессии против САР, заявили в МИД
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США готовят общественное мнение к новой агрессии против САР, заявили в МИД 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва озабочена попытками США подготовить мировое общественное мнение к новой агрессии против Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В международно-политическом плане самую серьезную озабоченность вызывает задействование Вашингтоном весьма серьезного спектра возможностей: от заявлений официальных лиц до комментариев ангажированных средств массовой информации. Цель, как представляется, — подготовка общественного мнения к новой агрессии против Сирии", — сказала она.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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