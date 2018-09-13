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Россия запросит разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии
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Россия запросит разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии 

РИА Новости 36 минут назад
РИА НОВОСТИ: МОСКВА ЗАПРОСИТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ США О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ В ГРУЗИИ, ГДЕ МОГЛИ ПРОВОДИТЬ ЛЕТАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ — МИД РФ
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