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Россия пообещала США провести демарш
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Россия пообещала США провести демарш в связи с делом Бутиной 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: соцсети
Москва намерена провести демарш в отношении США в связи с новыми инсинуациями Вашингтона по делу россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проведем новый демарш в госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной", — сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что Москва возмущена "попытками министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения ее законных прав, в качестве доказательств неких особых обстоятельств", связывающих ситуацию Бутиной с российским правительством.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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