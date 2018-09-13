Россия пообещала США провести демарш в связи с делом Бутиной

"Проведем новый демарш в госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной", — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что Москва возмущена "попытками министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения ее законных прав, в качестве доказательств неких особых обстоятельств", связывающих ситуацию Бутиной с российским правительством

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".