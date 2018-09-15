Захарова нашла нестыковки в расследовании Bellingcat о Петрове и Боширове

"Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было", — раскритиковала расследование Захарова в своем Facebook. И пояснила, что информации о Петрове и Боширове не было, поскольку британская полиция считала, что таких людей на самом деле не существует, а речь идет о псевдонимах.

"А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах — «база ФМС» взломана", — поиронизировала Захарова.

"Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?" — задала она «главный вопрос».

И сама же дала на него ответ. По мнению Захаровой, теперь нет никаких сомнений в том, что Bellingcat близка к спецслужбам. «Скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — предположила представитель российского МИД

Захарова уже не впервые высказывается на тему Александра Петрова и Руслана Боширова, которые накануне дали объемное интервью о своей поездке в Британию. Лондон назвал это интервью лживым, однако Захарова призвала Британию к трезвой оценке.

"Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует", — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении россиян Петрова и Боширова «никаких действий не предпринималось», поскольку для этого нет оснований.

"Никакие законы они не нарушали на территории РФ и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире", — заявил Песков.