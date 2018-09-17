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Кремль отреагировал на данные о связи «отправителя» Скрипалей с Минобороны
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Кремль отреагировал на данные о связи «отправителя» Скрипалей с Минобороны 

Lenta.ru + ещё 33 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверяет словам главы государства Владимира Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых «по делу Скрипалей». Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 17 сентября.
«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов», — сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что журналисты, дозвонившиеся на телефонный номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт Петрова, попали в приемную Минобороны.
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