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«Таран против России»: политолог рассказал, зачем Украина нужна Западу
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«Таран против России»: политолог рассказал, зачем Украина нужна Западу 

РИА Новости + ещё 3 23 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Украина нужна Западу исключительно как «таран против России», отсюда и агрессивная риторика украинского политикума с желанием «разгромить в пыль» соседнее государство, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что если бы Россия не была ядерной державой, НАТО давно бы ее «разгромила в пыль».
"Слова украинского политика, опытного управленца и экономиста, саркастичного и трезвомыслящего в других вопросах, показывают, что ничего у страны не осталось и никому она не нужна на том же самом Западе, кроме как таран против России", — сказал РИА Новости Джаралла.
По его словам, Суслов фактически повторил то, что сразу же говорили на Западе после воссоединения Крыма с Россией разные чиновники, от отставных военных до политиков.
"Тогда делались заявления, что если бы это была не Россия с ядерным оружием, а другая страна, мы бы давно ее бомбили. Тем самым они по сути называли вещи своими именами: не демократия Украины их интересует, а продвижение своих интересов под ее прикрытием. Просто Россия, наконец, набралась сил себя защищать, раз слушать ее никто не собирался", — сказал эксперт.
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