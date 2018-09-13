Лавров обсудит в ФРГ ситуацию в Сирии, на Украине и отношения РФ с ЕС

"В рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых с учетом итогов российско-германской встречи на высшем уровне будут рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонней кооперации, продвижение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширение двусторонних культурно-гуманитарных и укрепление общественных связей — отметила она. — В числе других проблем и вопросов — это, конечно, тема конфликтов и их урегулирование".