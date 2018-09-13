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Боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму, заявили в МИД
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Боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму, заявили в МИД 

РИА Новости 13 сентября 2018
БОЕВИКИ В СИРИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ ГОТОВЯТСЯ К ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБОРОНЕ И НАСТУПЛЕНИЮ НА АЛЕППО И ХАМУ — МИД РФ
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