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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 13 сентября 2018
Фото: RT на русском
В четверг, 13 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.
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