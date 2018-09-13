В Раде назвали «геноцидом» прекращение поставок воды в Крым

Украинская партия «Оппозиционный блок» требует отставки министра иностранных дел страны Павла Климкина и призывает официальный Киев обеспечить жителей Крыма пресной водой.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политической организации. «Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», — говорится на портале «Оппозиционного блока».

Глава украинского внешнеполитического ведомства ранее неоднократно отмечал, что никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова к России.

По мнению представителей партии, из-за решений нынешней власти у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. «Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины», — сказано в документе.

"Оппозиционный блок" потребовал прекратить блокирование подачи пресной воды в Крым. «Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины», — подчеркивается в заявлении.