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В Раде назвали «геноцидом» прекращение поставок воды в Крым
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В Раде назвали «геноцидом» прекращение поставок воды в Крым 

Российская Газета + ещё 3 13 сентября 2018
Украинская партия «Оппозиционный блок» требует отставки министра иностранных дел страны Павла Климкина и призывает официальный Киев обеспечить жителей Крыма пресной водой.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политической организации. «Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», — говорится на портале «Оппозиционного блока».
Глава украинского внешнеполитического ведомства ранее неоднократно отмечал, что никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова к России.
По мнению представителей партии, из-за решений нынешней власти у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. «Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины», — сказано в документе.
"Оппозиционный блок" потребовал прекратить блокирование подачи пресной воды в Крым. «Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины», — подчеркивается в заявлении.
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