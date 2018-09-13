МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал

"В российско-американском соглашении 2013 года, одобренном резолюцией 2118 Совета Безопасности, содержится призыв к сирийскому режиму уничтожить все запасы химического оружия. Это положение быстро стало уязвимым в связи с открытием в 2014 году, что Сирия продолжала использовать химическое оружие, в то время как было объявлено о полном уничтожении ее арсенала", — сказал представитель МИД Франции на брифинге в четверг.

"Мы считаем, что сегодня Сирия сохраняет подпольные мощности", — отметил он.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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