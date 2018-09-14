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В кабмине заверили, что Турция получит С-400 вовремя
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В кабмине заверили, что Турция получит С-400 вовремя 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Анкара получит зенитные ракетные системы С-400 в следующем году, несмотря на постоянное давление со стороны США, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
«Я думаю, что на ближайшее десятилетие у «Алмаз-Антея» проблем с загрузкой не будет. Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО — Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов, не отказывается от этого контракта», — сказал Борисов, передает РИА «Новости».
По его словам, Турция получит всю технику в 2019 году.
Кроме того, Борисов сообщил, что Россия и Индия намерены к октябрьской встрече лидеров двух стран решить вопрос о возобновлении оплаты со стороны Нью-Дели контрактов за поставку российского вооружения, приостановленных из-за санкций в отношении «Рособоронэкспорта».
Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости подтвердили имеющиеся проблемы, но отметили, что Россия и Индия намерены урегулировать возникшие вопросы и ищут пути для этого решения.
Ранее помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что американские санкции в отношении Рособоронэкспорта затруднили заключение сделок организации.
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