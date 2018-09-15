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Омелян отметил снижение пассажиропотока с Украины в Россию
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Омелян отметил снижение пассажиропотока с Украины в Россию 

Газета.Ru + ещё 10 15 часов назад
Фото: unian.net
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток с Украины в Россию снизился в 5 раз с 2013 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, закрытие железнодорожного сообщения между Россией и Украиной является «верным» решением.
Он также добавил, что в Киеве отметили увеличение пассажиропотока между Украиной и ЕС.
Омелян подчеркнул, что на Украине ежегодно наблюдается снижение грузовых перевозок.
Ранее сообщалось, что Омеляну предъявили подозрение в незаконном обогащении сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины.
Как отмечалось, Омелян является автором идеи разрыва железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.
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