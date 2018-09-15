Омелян отметил снижение пассажиропотока с Украины в Россию

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток с Украины Россию снизился в 5 раз с 2013 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, закрытие железнодорожного сообщения между Россией и Украиной является «верным» решением.

Он также добавил, что в Киеве отметили увеличение пассажиропотока между Украиной и ЕС

Омелян подчеркнул, что на Украине ежегодно наблюдается снижение грузовых перевозок.

Ранее сообщалось, что Омеляну предъявили подозрение в незаконном обогащении сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечалось, Омелян является автором идеи разрыва железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.