Железняк одобряет уголовные дела за репосты 

Депутат Госдумы Сергей Железняк рассказал о своём отношении к уголовным делам за репосты. Он полагает, что сажать за распространение запрещённой информации в соцсетях — полезно.
Единоросс сделал заявление на экспертном совете молодёжного парламента при ГД, сообщает в своём Telegram-канале зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров.
« [Железняк сказал, что] сажать за репосты полезно — так мы боремся с «информационными войнами»», — написал он.
Ранее судебные дела за ретвиты поддержал телеведущий Владимир Соловьёв. Журналист подчеркнул, что слово «репост» ничем не отличается от понятия «распространение».