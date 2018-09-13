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Железняк одобряет уголовные дела за репосты
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Железняк одобряет уголовные дела за репосты 

News.ru 13 сентября 2018
Фото: facebook.com/zheleznyak.duma
Депутат Госдумы Сергей Железняк рассказал о своём отношении к уголовным делам за репосты. Он полагает, что сажать за распространение запрещённой информации в соцсетях — полезно.
Единоросс сделал заявление на экспертном совете молодёжного парламента при ГД, сообщает в своём Telegram-канале зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров.
« [Железняк сказал, что] сажать за репосты полезно — так мы боремся с «информационными войнами»», — написал он.
Ранее судебные дела за ретвиты поддержал телеведущий Владимир Соловьёв. Журналист подчеркнул, что слово «репост» ничем не отличается от понятия «распространение».
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