Раскрыта причина отставки в правительстве Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу бывшего министра транспорта региона Юрия Овсянникова, который уволился по собственному желанию, и пообещал новые отставки в правительстве республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
"Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь", — заявил Аксенов, слова которого приводит пресс-служба.
При этом он назвал решение Овсянникова об отставке "одним из немногих правильных" со стороны бывшего министра. "Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки", — отметил глава региона.
Он добавил, что при Овсянникове не были приняты "действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые".
"Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты", — отметил Аксенов.
С 2014 года в Крыму поменялось пять министров транспорта — Юрий Шевченко, Анатолий Цуркин, Андрей Безсалов, Анатолий Волков, Игорь Захаров. Овсянников был шестым.
"Многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. Замечу: дело не в количестве, а в качестве", — добавил Аксенов.