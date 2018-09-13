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В деле Скрипалей не оказалось «российского перебежчика»
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В МИД опровергли информацию о «российском перебежчике» в деле Скрипалей 

Российская Газета + ещё 53 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Никто из российского посольства в Риме не убегал и не передавал британской стороне информацию по так называемому делу Скрипалей, заявили в МИД России.
"Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал". Можем лишь отметить, что такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб", — сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как уточнила дипломат, ранее британскими СМИ была представлена очередная серия "шпионского сериала". "В нем появился новый сюжет — некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем "Аполлон" и якобы передавший настоящие имена "отравителей" Скрипалей", — пояснила Захарова домыслы британских медиа.
"Масштабы дезинформации по делу Скрипалей со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фэйковых" вбросов не достоин комментариев", — резюмировала она.
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