Москва рассказала о «вымышленных» фамилиях Петрова и Баширова

«Непонятно, на каком основании делаются такие заявления», — говорится в сообщении.

Ранее 13 сентября обвиняемые Лондоном в использовании химического оружия в Солсбери россияне дали интервью RT. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль , по совету друзей и в качестве туристов.

Британская сторона, ознакомившись с интервью, назвала его ложью и искажением информации.