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Москва рассказала о «вымышленных» фамилиях Петрова и Баширова
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Москва рассказала о «вымышленных» фамилиях Петрова и Баширова 

Lenta.ru + ещё 2 22 часа назад
Фото: Lenta.ru
Информация о том, что подозреваемые по делу Скрипалей отправились в Великобританию под вымышленными именами — вранье. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости.
«Непонятно, на каком основании делаются такие заявления», — говорится в сообщении.
Ранее 13 сентября обвиняемые Лондоном в использовании химического оружия в Солсбери россияне дали интервью RT. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов.
Британская сторона, ознакомившись с интервью, назвала его ложью и искажением информации.
5 сентября Москву официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда же были названы имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.
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