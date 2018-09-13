Ещё
РФ адаптировалась к санкциям Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме заявили об адаптации России к санкциям Запада 

RT на русском 13 сентября 2018
Фото: Reuters
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия уже давно адаптировалась к санкционным решениям иностранных государств.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия к санкционным решениям давно адаптировалась, она не чувствительна ко всем этим решениям. Более того, есть понимание, что это всё надолго и особенно надеяться на какие-то решения в обратную сторону мы не должны. Надо просто строить свою работу, исходя из этой ситуации», — сказал он.
По словам депутата, стране в настоящий момент надо сфокусироваться на развитии внутренней экономики и выстраивании сотрудничества с теми государствами, которые готовы к партнёрству. В частности, по его словам, готовность к взаимовыгодным отношениям демонстрируют Китай, Индия, Северная и Южная Корея, Япония.
При этом Аксаков добавил, что не стоит прекращать вести диалог с Европой и США. Западным партнёрам надо показать «санкции — это всё глупо».
Вместе с этим он выразил мнение, что российскому бизнесу следует более активно возвращать капиталы в Россию.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России.
В августе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал присоединение Украины, Албании, Норвегии и Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза.
RT на русском: последние новости
Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России Поклонская прокомментировала объединение думских комиссий по этике и контролю за доходами ABC объяснил, в чём стратегическая ценность Курил
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали358
Крымскому мосту предрекли разрушение513
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Назван инициатор дуэли Золотова450
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение