Главы МИД Абхазии и России обменялись нотами по случаю 10-летия установления дипотношений

"Признание Россией независимости Абхазии в 2008 году и последующее установление дипломатических отношений открыло новую историческую главу в отношениях между нашими государствами: установление дипотношений придало новый импульс развитию двусторонних межгосударственных отношений, стратегическому партнерству и углублению взаимовыгодного сотрудничества", — отмечается в телеграмме главы МИД Абхазии. По словам Кове, «по прошествии 10 лет с того знаменательного дня, можно с гордостью утверждать, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией находятся на высшем уровне». Глава МИД отметил, что в Абхазии высоко ценят достигнутый уровень взаимопонимания между народами [двух стран] и ту весомую роль, которую сыграл Сергей Викторович в установлении тесного сотрудничества между двумя странами. «Убежден, что двусторонние отношения между Абхазией и Россией будут и впредь следовать добрым традициям дружбы и сотрудничества, направленным на благо народов наших стран», — говорится в телеграмме Кове.

Лавров в своей телеграмме отметил, что установление дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия стало «правовым закреплением принятого в августе 2008 года исторического решения руководств России о признании Республики Абхазия в качестве независимого суверенного государства». «Давние традиции дружбы и общность интересов позволили нашим странам за прошедшее десятилетие выстроить многоплановые межгосударственные связи, опирающиеся на прочный фундамент Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года. Новые горизонты двустороннего сотрудничества определены в подписанном 24 ноября 2014 года Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве», — говорится в телеграмме главы МИД РФ.

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, а 9 сентября того же года установила с ней дипломатические отношения. Как пояснил ТАСС глава МИД Абхазии, в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, похороны которого прошли в среду, обмен поздравительными нотами произошел в четверг.