Путин заявил о дальнейшем укреплении Вооруженных сил России 

Президент РФ Владимир Путин заявил о дальнейшем укреплении вооруженны сил России. Он уточнил, что укрепление произойдет в том числе и за счет современного оружия. Такое заявление лидер государства сделал во время учений «Восток-2018». Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим, отметил, что быть готовыми отстоять безопасность страны — главный долг.
В связи с этим Вооруженные Силы будут оснащать техникой, развивать международное военное сотрудничество, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что министерство обороны оценило унифицированные платформы «Армата», «Курганец» и «Бумеранг». Оказалось, что их ресурс и надежность на 20% выше по сравнению с аналогами.
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