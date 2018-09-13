Железняк прокомментировал новый указ в США о санкциях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп , смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

"Это попытка перехватить у оппонентов политическую повестку перед промежуточными выборами в конгресс. Но, судя по реакции ряда конгрессменов, считающих эти меры недостаточными, увеличить число сторонников действующего президента таким способом пока не удается", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик считает, что «русофобское лобби» в конгрессе непременно будет добиваться от Трампа активного использования нового политического инструмента при очередной «охоте на ведьм».

"Не вызывает сомнений, что подобные шаги США, в первую очередь, направлены против России, которую пытаются выставить в роли без вины виноватого. «Российская карта» — любимая в колоде американских политиков, разыгрывая которую они пытаются объяснить своему избирателю собственные провалы и ошибки. Есть вероятность, что после промежуточных выборов в конгресс и изменений в расстановке сил накал страстей спадет, но не стоит рассчитывать, что надолго", — полагает депутат.