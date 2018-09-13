Названа дата инаугурации Воробьева

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Инаугурация Воробьева состоится 14 сентября 

ТАСС + ещё 13 13 сентября 2018
Фото: ТАСС
Церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.
"14 сентября в 12:00 состоится церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области", — сказали в пресс-службе губернатора и правительства.
В Московской области 9 сентября прошли выборы губернатора и 43 муниципальных кампании. По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона первое место занял действующий глава региона Андрей Воробьев с 62,52% голосов.
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