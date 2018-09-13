Названа дата инаугурации Воробьева

Инаугурация Воробьева состоится 14 сентября

Церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора и правительства.

"14 сентября в 12:00 состоится церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Московской области", — сказали в пресс-службе губернатора и правительства.

В Московской области 9 сентября прошли выборы губернатора и 43 муниципальных кампании. По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона первое место занял действующий глава региона Андрей Воробьев с 62,52% голосов.