ABC объяснил, в чём стратегическая ценность Курил

Споры о том, кому принадлежат Курильские острова, испортили отношения между Россией Японией , которые с момента окончания Второй мировой войны так и не подписали мирного договора, пишет ABC . Помимо того что Курильские острова представляют культурную и историческую ценность, они также полезны со стратегической точки зрения, утверждает издание.

Споры о том, кому принадлежат Курильские острова, испортили отношения между Россией и Японией, которые с момента окончания Второй мировой войны так и не подписали мирного договора, пишет ABC.

«Наш новый подход позволил вывести сотрудничество между Россией и Японией на новый уровень», — отметил Абэ.

«Избегая ущемления прав одной или другой стороны, мы с Владимиром Путиным делаем всё возможное, чтобы достичь нашей общей цели — подписания мирного договора, — добавил японский премьер-министр. — Мы приложим все усилия для того, чтобы это случилось в этом поколении».

Россия, как напоминает ABC, контролирует Курильские острова, но Япония выдвигает на них претензии, считая их своими «северными территориями».

«В конце Второй мировой войны СССР захватил территории, которые тогда были частью Японской империи, а также оккупировал и забрал ещё четыре острова», — рассказывает профессор Международного христианского университета в Токио Стивен Нейджи.

«На этих островах проживали японцы: там были рыболовецкие, сельскохозяйственные общины, люди строили там свою жизнь, и если вы приедете туда сегодня, вы увидите остатки могил, гробниц и храмов, — добавил профессор. — Они разрушены, но всё ещё являются символическим изображением жизнедеятельной японской общины».

Помимо того что острова представляют культурную и историческую ценность, они также полезны со стратегической точки зрения, отмечает ABC.

«Это связано с тем, что у России в этом регионе, а именно во Владивостоке, размещён Тихоокеанский флот, — отметил Нейджи. — Это тот самый морской район, откуда фактически отправляются российские военно-морские подразделения, а также подводные лодки, — это очень важный элемент Тихоокеанского флота России, её тихоокеанской стратегии и операций».

«Я думаю, что они очень осторожно двигаются в сторону подписания мирного договора, потому что японцы вместе со своими партнёрами по альянсу могут расширить свои возможности по наблюдению в северных районах Японии, — считает Стивен Нейджи. — Они могли бы наблюдать за тем, как Россия перемещает свой флот в Тихом океане, и это ставит Россию в довольно затруднительное положение».

Как пишет ABC, в последние годы Россия увеличила своё военное присутствие на островах. В 2016 году Россия разместила там противокорабельные ракеты и системы противоракетной обороны, а чуть ранее в этом году перебросила два истребителя на самую крупную из спорных территорий. Министерство иностранных дел Японии подало официальный протест против размещения истребителей на островах.

Россию и Японию к сближению подталкивают экономические преимущества, считает ABC.

«Это будет способствовать притоку инвестиций на Дальний Восток России, а также, вероятно, даст гражданам Японии возможность посещать земли, где раньше жили их предки, — для японцев очень важно посещать места, где жили их предки, — отмечает профессор Нейджи. — Я думаю, что это будет способствовать более глубокому сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере, а также укреплению доверия между двумя странами».

Усиление китайского влияния в восточной части Азии заставило Японию «взглянуть на Россию, как на нового регионального союзника», утверждает издание.

На русско-японские отношения значительно может повлиять то, каким образом разрешится северокорейский вопрос. Япония, которая уязвима перед ракетами из Пхеньяна, надеется, что процесс ядерного разоружения пройдёт быстро и легко. Однако, по словам Нейджи, для России это менее приоритетная задача.

«Их приоритетной задачей является экспорт энергоресурсов через Северную Корею в Южную и потенциально в Японию, — считает профессор. — Им хотелось бы построить энергетическую инфраструктуру в Северной и Южной Корее, с тем чтобы максимизировать экспорт энергоресурсов в северно-восточную часть Азии, — это реальный двигатель мирового экономического роста».

Однако Владимир Путин — жёсткий переговорщик, и в российско-японских отношениях необходим значительный прогресс, если решение этой проблемы должно быть найдено «в этом поколении», как того хочет Синдзо Абэ, пишет ABC.