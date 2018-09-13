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Косачев: США хотят добиться санкциями монополии в виртуальном мире
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Косачев: США хотят добиться санкциями монополии в виртуальном мире 

Российская Газета + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Российская Газета
«Санкционный раж в США, похоже, достигает своего апогея: на сей раз президент Трамп ввел санкции за то, что еще даже не произошло, — за будущее вмешательство в американские выборы», — написал он в Facebook.
Тема внешнего вмешательства, тем более — с акцентом на активность в соцсетях и в киберпространстве в целом, с увязкой с предвыборными кампаниями, с «дезинформацией и пропагандой» — все это крайне удобные поводы для casus belli, для различных санкций и иных мер, которые можно представить в качестве ответных, отметил сенатор. Он также считает, что убедительных доказательств от США ждать не стоит.
"Да это никому и не нужно — достаточно найти пару блогов в сетях с минимальной релевантностью к внутриамериканским реалиям — и можно вписывать «еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов», как охарактеризовал новый указ Трамп", — отметил Косачев.
У указа о санкциях есть еще одна подоплека, полагает парламентарий. «Как поведал один из американских чиновников, „администрация хочет установить новую норму в киберпространстве“. Это, мол, „первый шаг в установлении границ и публичном объявлении нашей реакции на плохое поведение“, — написал он.
»То есть Вашингтон в условиях почти отсутствующего правового регулирования в киберпространстве старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире, то есть, по сути, все то же право на экстерриториальное применение своих норм", — уверен глава международного комитета СФ.
Он также напомнил, США сами «уверенно и десятилетиями держат мировой рекорд по вмешательству в дела других государств планеты, включая силовое». «Полагаю, если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем. Но пока право силы побеждает силу права. Пока — и поэтому многополярный мир так опасен для США», — заключил он.
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