Ещё
США обвинили Россию в обходе санкций КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обвинили Россию в обходе санкций КНДР 

Газета.Ru + ещё 72 17 сентября 2018
Фото: Seth Wenig/AP
Постоянный представитель США при ОНН Никки Хейли заявила, что Россия не соблюдает санкционный режим в отношении КНДР. Слова постпреда передает РИА «Новости».
По словам Хейли, нарушения санкционного режима против КНДР со стороны России не являются единичными.
"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и обширных нарушений со стороны России", — заявила Хейли.
Дополнительных подробностей о «нарушениях» она не привела.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в попытках оказать влияние на работу комитета Совбеза ООН 1718, который занимается мониторингом соблюдения санкций против КНДР. Он также выразил надежду, что члены комитета продолжат выполнять возложенную на них функцию, сохраняя независимость и не позволяя ни одной стране менять свои принципы работы.
Газета.Ru: последние новости
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль Путин сравнил ситуацию с миграцией в Европе и России Поклонская отреагировала на лишение поста в Госдуме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20792
Израилю захотели показать силу «Искандеров»509
Умер отец Харламова52
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20681
Отказ от новых санкций, россияне без работы и другие события дня3
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение