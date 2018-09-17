США обвинили Россию в обходе санкций КНДР

По словам Хейли, нарушения санкционного режима против КНДР со стороны России не являются единичными.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и обширных нарушений со стороны России", — заявила Хейли.

Дополнительных подробностей о «нарушениях» она не привела.