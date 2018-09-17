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Россия в ООН призвала ослабить санкции против КНДР
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Россия в ООН призвала ослабить санкции против КНДР 

Газета.Ru + ещё 73 17 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил на время менять санкционный режим в отношении КНДР, чтобы помочь сотрудничеству Северной и Южной Корей, передает РИА «Новости».
По утверждению российского постпреда, «эту идею разделяют по обе стороны демаркационной линии», а только санкциями и давлением на Пхеньян ядерную проблему Корейского полуострова не решить.
"Похоже, комитет видится США как некая «дубина», которой надо наказывать КНДР за неуступчивость в переговорах. Что же, это весьма удобно, прикрываясь коллективным именем Совета, пытаться оказывать давление на КНДР в своих двусторонних контактах", — отметил Небензя.
Он также добавил, что Соединенные Штаты препятствуют гуманитарным, дипломатическим и спортивным связям других стран с Пхеньяном.
Ранее сообщалось, что Небензя отверг обвинения США в обходе санкций против КНДР.
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