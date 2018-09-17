Россия в ООН призвала ослабить санкции против КНДР

По утверждению российского постпреда, «эту идею разделяют по обе стороны демаркационной линии», а только санкциями и давлением на Пхеньян ядерную проблему Корейского полуострова не решить.

"Похоже, комитет видится США как некая «дубина», которой надо наказывать КНДР за неуступчивость в переговорах. Что же, это весьма удобно, прикрываясь коллективным именем Совета, пытаться оказывать давление на КНДР в своих двусторонних контактах", — отметил Небензя.

Он также добавил, что Соединенные Штаты препятствуют гуманитарным, дипломатическим и спортивным связям других стран с Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что Небензя отверг обвинения США в обходе санкций против КНДР.