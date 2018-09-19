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Россия сожалеет из-за попыток США контролировать СБ ООН в ситуации с КНДР
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Россия сожалеет из-за попыток США контролировать СБ ООН в ситуации с КНДР 

РИА Новости + ещё 74 14 часов назад
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва сожалеет, что США в вопросе санкций в отношении Пхеньяна активизировали попытки поставить под контроль СБ ООН и его Комитет по КНДР, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Ранее постпред США Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкций ООН, в том числе в поставке КНДР нефтепродуктов с помощью танкеров. В МИД РФ напомнили, что «она в очередной раз сетовала на то, что Россия „не позволила“ санкционному Комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР».
"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718", — сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые «правила» определяет только Вашингтон", — отметили в МИД РФ.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
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