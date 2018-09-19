Россия сожалеет из-за попыток США контролировать СБ ООН в ситуации с КНДР

Ранее постпред США Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкций ООН , в том числе в поставке КНДР нефтепродуктов с помощью танкеров. В МИД РФ напомнили, что «она в очередной раз сетовала на то, что Россия „не позволила“ санкционному Комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР».

"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718", — сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые «правила» определяет только Вашингтон", — отметили в МИД РФ.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.