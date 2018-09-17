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Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР
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Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР 

Газета.Ru + ещё 58 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва отвергает обвинения Соединенных Штатов в нарушении санкционного режима против Северной Кореи, передает РИА «Новости».
По словам российского постпреда, «в изначальном докладе» действительно содержались обвинения в отношении российского танкера.
"По танкеру «Патриот» — сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима", — сказал Небензя.
Также она назвал «ложью» обвинения в том, что Россия полностью удалила «кусок по нарушениям российских компаний».
"Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией", — уточнил Небензя.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию в нарушении санкционного режима против КНДР.
Также она заявила о причастности России к отравлению старшего брата северокорейского лидера.
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