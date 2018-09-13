Ещё
Лавров назвал последствия напряженности РФ с Западом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: напряжённость между Россией и Западом дорого обходится мировой безопасности 

RT на русском 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству DPA указал на негативные последствия напряжённых отношений между Москвой и Западом.
«Напряжённость в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности. Но ещё не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять», — сказал глава МИД.
По его словам, для этого надо отказаться от логики игр с «нулевой суммой» и выстраивать общение исключительно на принципах честности, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
«Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами. Такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров», — пояснил Лавров.
Ранее в МИД заявили, что на Западе сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении.
RT на русском: последние новости
Поклонская прокомментировала объединение думских комиссий по этике и контролю за доходами Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России В России назвали сказками данные британских СМИ о новых деталях дела Скрипалей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали358
Крымскому мосту предрекли разрушение513
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Назван инициатор дуэли Золотова450
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение