Лавров назвал последствия напряженности РФ с Западом

Лавров: напряжённость между Россией и Западом дорого обходится мировой безопасности

«Напряжённость в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности. Но ещё не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять», — сказал глава МИД.

По его словам, для этого надо отказаться от логики игр с «нулевой суммой» и выстраивать общение исключительно на принципах честности, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

«Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами. Такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров», — пояснил Лавров.

Ранее в МИД заявили, что на Западе сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении.