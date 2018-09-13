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Путин согласился посетить саммит в Китае
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Путин согласился посетить саммит в Китае 

News.ru 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин примет участие во втором саммите «Один пояс, один путь», который состоится в 2019 году в Китае. Приглашение российский лидер получил от председателя КНР Си Цзиньпина на полях Восточного экономического форума.
По словам министра иностранных дел Китая Вана И, российский лидер принял приглашение сразу же и «с удовольствием», передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ провели рабочую встречу на полигоне Цугол в Забайкальском крае. В рамках встречи министры договорились о том, что совместные военные учения России и Китая будут проводиться регулярно. По словам Фэнхэ, военное сотрудничество между двумя странами играет серьезную роль на оперативном и стратегическом уровнях. Китайские власти намерены уделять этому пристальное внимание
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