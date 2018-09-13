Путин принял приглашение главы КНР

Путин поучаствует во втором форуме «Один пояс, один путь» в Китае

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина к участию во втором международном форуме "Один пояс, один путь" в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении министерства иностранных дел Китая.

В ходе визита китайского лидера в Россию на Восточный экономический форум "председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие во втором международном форуме "Один пояс, один путь" в следующем году", говорится в заявлении ведомства. "Президент [России Владимир] Путин с готовностью сразу принял приглашение", — сообщает МИД КНР.

Инициатива китайского руководства "Один пояс — один путь" объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".

Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 г. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.