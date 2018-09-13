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Путин принял приглашение главы КНР
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Путин поучаствует во втором форуме «Один пояс, один путь» в Китае 

ТАСС 13 сентября 2018
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина к участию во втором международном форуме "Один пояс, один путь" в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении министерства иностранных дел Китая.
В ходе визита китайского лидера в Россию на Восточный экономический форум "председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие во втором международном форуме "Один пояс, один путь" в следующем году", говорится в заявлении ведомства. "Президент [России Владимир] Путин с готовностью сразу принял приглашение", — сообщает МИД КНР.
Подтверждением предстоящего визита президента РФ в Китай со стороны пресс-службы Кремля ТАСС не располагает.
Инициатива китайского руководства "Один пояс — один путь" объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".
Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 г. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.
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