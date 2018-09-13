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Глава Приморья готов встретить Ким Чен Ына
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Глава Приморья готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке 

РИА Новости 13 сентября 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече в рамках Восточного экономического форума с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ заявил, что готов встретить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.
"Рад, что ваш руководитель пообещал быть в России. С удовольствием готов встретить его во Владивостоке", — сказал Тарасенко.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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