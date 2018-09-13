Владимир Путин посетит Армению

Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Владимира Путина в Армению «будут согласованы».

Несколько дней назад, 8 сентября, в Москве завершились переговоры президента России с премьер-министром Армении. Никол Пашинян , подводя итоги встречи, уточнил, что лично пригласил Владимира Путина в Ереван.

Новая встреча станет пятой за краткий срок — с 8 мая 2018 года, то есть с момента вступления Пашиняна в должность премьер-министра.

На конец сентября в Владимира Путина запланирована поездка в Азербайджан. В последних числах месяца он посетит Душанбе. В столице Таджикистана состоится встреча лидеров стран СНГ.