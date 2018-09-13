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Владимир Путин посетит Армению
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Владимир Путин посетит Армению 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Точная дата визита президента России в Ереван пока неизвестна. Поездка будет носить официальная характер. Информацию об этом опубликовала газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Владимира Путина в Армению «будут согласованы».
Несколько дней назад, 8 сентября, в Москве завершились переговоры президента России с премьер-министром Армении. Никол Пашинян, подводя итоги встречи, уточнил, что лично пригласил Владимира Путина в Ереван.
Новая встреча станет пятой за краткий срок — с 8 мая 2018 года, то есть с момента вступления Пашиняна в должность премьер-министра.
На конец сентября в Владимира Путина запланирована поездка в Азербайджан. В последних числах месяца он посетит Душанбе. В столице Таджикистана состоится встреча лидеров стран СНГ.
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