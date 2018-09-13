В Госдепе считают, что финансовые меры против бизнесменов РФ могут повлиять на курс Москвы

ВАШИНГТОН, 13 сентября. / ТАСС /. Заместитель координатора Госдепартамента по вопросам, относящимся к киберпространству, Мишель Маркофф считает, что введение экономических мер против крупных российских бизнесменов оказывает эффект на российские власти. Такое мнение она выразила в среду в ходе дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне, где обсуждалась меры по борьбе с вмешательством в выборы.

С ее точки зрения, «некоторый эффект оказывают» действия, направленные на финансовые активы крупных российских предпринимателей, «которые потенциально могут попасть под санкции». По ее утверждению, это может позволить США ослабить поддержку бизнесом руководства РФ и тем самым повлиять на нынешний политический курс.

Она также выразила сожаление в связи с тем, как складывались отношения между Россией и США после развала СССР. «Я считаю, что после развала СССР мы провозгласили Россию несостоявшимся государством, перестали считать ее настоящим противником на протяжении многих лет. Я думаю, что это было ошибкой. Мы потеряли ученых, экспертов, изучающих Россию на практике, которые работали на протяжении холодной войны, чтобы понимать их мотивацию, как они действуют», — сказала она.

Маркофф отказалась подтверждать или опровергать наличие диалога с российскими коллегами по вопросам кибербезопасности. «Я вижусь со своими коллегами на различных многосторонних мероприятиях, но я не буду подтверждать или опровергать тот факт, что у меня происходят контакты с россиянами», — отметила она.