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США не располагают доказательствами подготовки провокаций в Сирии — Пентагон
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США не располагают доказательствами подготовки провокаций в Сирии — Пентагон 

ТК «Звезда» 13 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
По словам представителя американского военного ведомства Шона Робертсона, США поддерживают деятельность «Белых касок».
США не располагают сведениями о том, что так называемые «Белые каски» совместно с террористами готовят инсценировку применения химоружия против сирийских мирных жителей. Об этом заявили в американском военном ведомстве.
«Нет совершенно никаких доказательств, подтверждающих это утверждение», — заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.
При этом он добавил, что США и международное сообщество поддерживают «героическую деятельность» «Белых касок».
Напомним, 11 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур (провинция Идлиб) начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения.
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