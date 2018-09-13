США не располагают доказательствами подготовки провокаций в Сирии — Пентагон

По словам представителя американского военного ведомства Шона Робертсона, США поддерживают деятельность «Белых касок».

США не располагают сведениями о том, что так называемые «Белые каски» совместно с террористами готовят инсценировку применения химоружия против сирийских мирных жителей. Об этом заявили в американском военном ведомстве

«Нет совершенно никаких доказательств, подтверждающих это утверждение», — заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

При этом он добавил, что США и международное сообщество поддерживают «героическую деятельность» «Белых касок».

Напомним, 11 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур (провинция Идлиб) начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения.