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Хейли: Иран нельзя исправить, пока он не исправится сам
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Хейли: Иран нельзя исправить, пока он не исправится сам 

ТАСС + ещё 1 13 сентября 2018
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Иран в конечном счете нельзя заставить против его воли изменить курс и отказаться от расширения своего влияния на Ближнем Востоке. Такое мнение высказала в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Она напомнила о том, что США с 7 августа возобновили действие некоторых санкций в отношении Тегерана, отмененных ранее ввиду Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «7 августа мы возобновили часть санкций, 5 ноября мы нанесем удар по их нефти и зарубежным банкам. Я полагаю, что они [Иран] начнут реально ощущать на себе воздействие таких шагов», — полагает американский дипломат.
"Однако, в конце концов, ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам", — признала Хейли. «Президент [США Дональд] Трамп по крайней мере заявляет, что мы [США] больше не настроены ждать. Иран уже ощущает болевой эффект [американских санкций] и слабеет, мы удушаем его до степени, когда ему придется заняться [проблемой] баллистических ракет и поддержки террористов», — добавила постпред при ООН.
США и их союзники ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в дела других государств, финансировании и снабжении оружием террористических группировок. Вашингтон заявлял о готовности оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести как можно более жесткий режим санкций, если Иран не изменит политический курс.
В мае Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начали действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю — продажу золота и некоторых металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.
Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
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