Россия сняла возражения против доклада по санкциям против Северной Кореи в ООН

По его словам, в настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по Северной Корее, внесены поправки, «о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее.

В конце августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заблокировала принятие доклада по КНДР в Совете Безопасности международной организации.

Небензя также добавил, что российская сторона и другие делегации обеспокоены частыми утечками информации из Комитета по КНДР в интернет и СМИ, в связи с чем планируется провести расследование данных случаев.