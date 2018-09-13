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Россия сняла возражения против доклада по санкциям против Северной Кореи в ООН
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Россия сняла возражения против доклада по санкциям против Северной Кореи в ООН 

RT на русском 13 сентября 2018
Постоянное представительство России в ООН больше не имеет возращений по докладу независимой группы экспертов по санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский.
«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по Северной Корее, внесены поправки, «о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее.
В конце августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона заблокировала принятие доклада по КНДР в Совете Безопасности международной организации.
Небензя также добавил, что российская сторона и другие делегации обеспокоены частыми утечками информации из Комитета по КНДР в интернет и СМИ, в связи с чем планируется провести расследование данных случаев.
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