РФ сняла возражения по докладу о санкциях против КНДР

Постпредство России в ООН больше не имеет возращений по докладу экспертов о санкциях против КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Федор Стржижовский.
«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в СБ ООН», — цитирует Стржижовского РИА «Новости».
В настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по КНДР, внесены поправки, о необходимости учета которых российское постпредство неоднократно заявляло.
«Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло», — отметил Стрижковский, добавив, что ситуация с докладом «ещё раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами».
По словам Стрижковского, никто не покушается на независимый статус экспертов, но «не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума».
«Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран», — резюмировал представитель постпредства России в ООН.
В конце августа постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заморозила принятие доклада Комитета 1718, занимающегося санкциями в отношении КНДР. До этого Россия заблокировала в СБ ООН попытку США расширить санкции по КНДР.