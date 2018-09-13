РФ сняла возражения по докладу о санкциях против КНДР

Москва сняла возражения по докладу о санкциях против КНДР

Постпредство России ООН больше не имеет возращений по докладу экспертов о санкциях против КНДР . Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Федор Стржижовский.

«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в СБ ООН», — цитирует Стржижовского РИА «Новости».

В настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по КНДР, внесены поправки, о необходимости учета которых российское постпредство неоднократно заявляло.

«Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло», — отметил Стрижковский, добавив, что ситуация с докладом «ещё раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами».

По словам Стрижковского, никто не покушается на независимый статус экспертов, но «не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума».

«Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран», — резюмировал представитель постпредства России в ООН.