Ещё
РФ сняла возражения по докладу о санкциях против КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва сняла возражения по докладу о санкциях против КНДР 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Постпредство России в ООН больше не имеет возращений по докладу экспертов о санкциях против КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Федор Стржижовский.
«На данном этапе не видим препятствий для распространения доклада в СБ ООН», — цитирует Стржижовского РИА «Новости».
В настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций по КНДР, внесены поправки, о необходимости учета которых российское постпредство неоднократно заявляло.
«Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло», — отметил Стрижковский, добавив, что ситуация с докладом «ещё раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами».
По словам Стрижковского, никто не покушается на независимый статус экспертов, но «не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума».
«Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств остаются неучтенными, тем более когда это происходит лишь в угоду интересам других стран», — резюмировал представитель постпредства России в ООН.
В конце августа постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заморозила принятие доклада Комитета 1718, занимающегося санкциями в отношении КНДР. До этого Россия заблокировала в СБ ООН попытку США расширить санкции по КНДР.
News.ru: последние новости
Автор «Дуэльного кодекса» объяснил смысл законопроекта Поклонскую хотят уволить за несогласие с пенсионной реформой Артюхов избран губернатором ЯНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии34
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление247
Оценены шансы России отразить удар США560
У России есть козырь в деле Скрипалей189
Варшава дала странное обещание после скандала в МИДе49
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение