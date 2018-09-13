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Пентагон собрался «помочь» Индии избежать последствий антироссийских санкций США
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Пентагон собрался «помочь» Индии избежать последствий антироссийских санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 13 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американская администрация продолжает вести переговоры с индийским правительством, чтобы «помочь» Нью-Дели избежать закупок, потенциально подпадающих под действие санкций США, заявил первый заместитель помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
По словам представителя Пентагона, цель санкций заключается не в том, чтобы наказывать союзников или партнеров Соединенных Штатов или нанести ущерб их военному потенциалу, а в том, чтобы «обеспечить для России последствия за ее злонамеренное поведение», передает ТАСС.
Хелви отказался строить предположения по поводу того, будет ли Дональд Трамп использовать свои полномочия для вывода Индии или других партнеров США из-под действия санкций.
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