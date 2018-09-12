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В Совфеде отреагировали на новые санкции США
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Сенатор предположил, против кого направлены новые американские санкции 

РИА Новости 12 сентября 2018
США, вводя очередные санкции против стран за "вмешательство" в американские выборы, сужают "окно возможностей" в отношениях с Росссией до крошечную щели, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом", распространении пропаганды и дезинформацию. Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт и запрет на получение инвестиций от граждан США.
"Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнерство, в том числе по тем вопросам, где оно ещё потенциально возможно", — сказал Морозов.
По словам сенатора, "это окно возможностей превращается в крошечную щель".
"Конфронтация нарастает, США не оставляют России выбора. И дело не в санкциях. Санкции — это индикатор нарастающего конфликта по всем азимутам", — добавил он.
"Впрочем, ВЭФ показал, что мир огромен и нам есть, с кем выстраивать стратегическое партнёрство", — заключил Морозов.
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