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Жириновский призвал не голосовать за КПРФ
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Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПР в ходе вторых туров выборов, которые пройдут в России по итогам единого дня голосования.
«К вам у меня одна просьба: вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», — заявил Жириновский, слова которого передает Regnum.
Он выразил уверенность, что «во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране».
«Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», — добавил лидер ЛДПР.
В единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов — это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.
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