Жириновский призвал не голосовать за КПРФ

Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ

«К вам у меня одна просьба: вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов — никакого доверия к ним быть не может — ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год — проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», — заявил Жириновский, слова которого передает Regnum.

Он выразил уверенность, что «во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране».

«Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», — добавил лидер ЛДПР.