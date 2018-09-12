Эксперты: сближение России и Китая будет иметь серьезные последствия для США

В рамках IV Восточного экономического форума лидеры России и Китая уже неоднократно отмечали высокий уровень взаимодействия двух стран в торгово-экономической, научной, военной, культурной и многих других сферах.

Помимо подписания различных контрактов между российскими и китайскими компаниями на форуме в эти дни также проходят военные манёвры «Восток-2018» — самое масштабное мероприятие подготовки войск в современной истории Российской армии, в которых также принимают участие личный состав Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек.

Ряд западных экспертов отметили, что активизация сотрудничества между РФ и КНР приводит к созданию «нового торгового порядка», когда в мире происходит ухудшение прежних торговых отношений и страны создают новые коалиции. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил Уильям Ли , главный экономист Института Милкена:

— Насколько символична встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня во Владивостоке

— 10 лет назад мы и представить не могли, как обострятся отношения в мировой торговле. Сейчас мы видим торговые войны, которые приводят к созданию новых коалиций. В определенном смысле это приводит к созданию «нового торгового порядка». Си Цзиньпин и Владимир Путин хотят создать блок, который бы мог противостоять ЕС и США.

— Можно ли сказать, что провалы во внешней политике США привели к созданию определенного вакуума?

— Вакуум — довольно точная оценка, потому что его нужно чем-то заполнять. США пытаются заполнить его внешней политикой на основе двусторонних отношений, а не на основе многосторонних отношений. Это приводит к появлению новых структур.

В еще одном интервью Bloomberg Роберт Саттер, профессор Школы международных отношений Эллиотта университета Джорджа Вашингтона , отметил, что сближение России и Китая — это результат работы руководства РФ и КНР на протяжении многих лет.

Саттер также заявил о том, что «Россия и Китай работают над подрывом американских интересов во всем мире», не став, впрочем упоминать, над чем работают США во всем мире, принимая все новые санкции и ограничения в отношении торговли и компаний России и Китая.

По его словам, для США сближение России и Китая является «стратегической проблемой», над изучением которой в Национальном бюро азиатских исследований (National Bureau of Asian Research) работает около 100 специалистов и «они не нашли легкого решения». При этом он отметил, что США будут пытаться «сдерживать» Россию и Китай, за счет «работы со странами вокруг России и Китая».

— Можно ли сказать, что данная встреча — это следствие политики России по приданию большего акцента в отношениях со странами Азии?

— Я думаю, что это один из шагов России по сближению с Китаем. Этот процесс продолжается уже какое-то время. Это довольно серьезная ситуация для США. У нас много вопросов по поводу американской политики в отношении России, и в отношении Китая. Но мы не ведем обсуждения по поводу того, что сотрудничество между Россией и Китаем означает для США. Данное обсуждение крайне необходимо.

— Каковы последствия для США, особенно сейчас, когда американская администрация, похоже, начинает сворачивать присутствие США в Азии?

— Я бы не сказал, что США уходят из Азии. Но, очевидно, что Россия и Китай сближаются друг с другом. Этот процесс идет уже многие годы. Мы изучаем его в Национальном бюро азиатских исследований, и на эту тему будет опубликован новый доклад на этой неделе. Это довольно серьезная ситуация. Новая встреча лидеров РФ и КНР — это очередной эпизод в целой книге, когда две стороны тесно работают вместе над подрывом американских интересов в Азии, Европе. Они поддерживают друг друга. Это очень серьезная ситуация. Мы имеем дело со стратегической проблемой, для которой у США нет легкого решения. Над нашим проектом работает около 100 специалистов и мы не нашли какого-либо легкого решения.

Есть несколько путей решения. Одним из наиболее многообещающих путей является работа со странами вокруг России и Китая, странами, которым они напрямую угрожают. Эта работа, совместно с укреплением позиций США может позволить сбалансировать данный процесс.